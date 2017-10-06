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МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организации

Спорт
6 октября, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Также он исключен из состава координационной комиссии Олимпийских игр - 2020 в Токио

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Карлос Артур Нузман

Карлос Артур Нузман

© EPA/ANTHONY ANEX

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) временно лишил почетного членства в организации арестованного председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана, который подозревается в коррупции. Об этом говорится в заявлении МОК, которое опубликовано на официальном сайте.

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Нузман был арестован в четверг в рамках операции "Нечестная игра", начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуда. Функционер подозревается в даче взятки в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

В начале марта французская газета "Монд" сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак- младший, сын экс-главы ИААФ, заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.

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