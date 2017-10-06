МОК приостановил работу Национального олимпийского комитета Бразилии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил работу Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии. Об этом говорится в заявлении МОК, которое опубликовано на официальном сайте организации.

Такое решение было принято в связи с арестом председателя НОК Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана по подозрению в коррупции.