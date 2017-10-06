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Юпп Хайнкес назначен главным тренером "Баварии"

Спорт
6 октября, 16:55 дата обновления: 6 октября, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2018 года

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Юпп Хайнкес

Юпп Хайнкес

© EPA/PETER KNEFFEL

ТАСС, 6 октября. Юпп Хайнкес назначен на пост главного тренера мюнхенского футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Контракт 72-летнего Хайнкеса с клубом рассчитан до 30 июня 2018 года. Тренер вступит в должность 9 октября. "Бавария" после семи туров занимает второе место в чемпионате Германии с 14 очками и отстает от лидирующей дортмундской "Боруссии" на пять очков.

"Я бы не вернулся ни в один клуб мира, но "Бавария" глубоко в моем сердце. Мы с моей тренерской командой сделаем все, чтобы команда в ближайшее время снова показала болельщикам успешную игру. Я с нетерпением жду этой задачи", - сказал Хайнкес.

28 сентября пост главного тренера "Баварии" стал вакантным после отставки 58-летнего Карло Анчелотти. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вилли Саньоль.

Хайнкес тренировал "Баварию" три раза (1987-1991, 2009 и 2011-2013). Под его руководством команда стала трехкратным победителем чемпионата (1988/89, 1989/90, 2012/13) и Суперкубка Германии (1987, 1990, 2012), выигрывала Кубок Германии (2012/13) и Лигу чемпионов (2012/13).

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