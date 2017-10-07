Полиция задержала женщину, пытавшуюся забраться на ворота Букингемского дворцаПроисшествия 7 октября, 22:43
Григорян: "Арарат" сделал главный шаг на пути в ФНЛ, победив брянское "Динамо"Спорт 7 октября, 22:40
Широков заявил, что ошарашен новостью о смерти СарсанииСпорт 7 октября, 22:34
Гимнастка Еремина стала серебряным призером ЧМ в упражнении на брусьяхСпорт 7 октября, 22:34
Широков опроверг информацию о назначении спортивным директором "Динамо"Спорт 7 октября, 22:27
Жители Вашингтона оценили пиццу, приготовленную в честь дня рождения ПутинаОбщество 7 октября, 22:22
Российский гимнаст Белявский стал вторым в финале ЧМ в упражнении на конеСпорт 7 октября, 22:07
Юханссон считает, что действовал по правилам в ситуации с незасчитанным голом ХК "Спартак"Спорт 7 октября, 22:05
Гол и передача Кадырова помогли команде "Лидер65" разгромить итальянских ветерановСпорт 7 октября, 21:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон считает, что действовал по правилам в эпизоде с незасчитанным голом в свои ворота в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком". Об этом он рассказал ТАСС.
Хоккеисты ЦСКА в субботу одержали победу над "Спартаком" со счетом 3:1. Во втором периоде арбитр не засчитал гол "Спартака", указав на игру хоккеиста красно- белых Лукаша Радила в площади ворот. Тренеры гостей попросили видеопросмотр на предмет блокировки вратарем ЦСКА их игрока.
"Соперник пытался впихнуть меня в ворота, поэтому я не мог потом среагировать на последующий бросок. Я уверен, что действовал в рамках правил, тем более что находился в своей вратарской площадке. Поэтому арбитр принял правильное решение", - сказал Юханссон.
Следующий матч ЦСКА проведет 9 октября с "Локомотивом" дома.