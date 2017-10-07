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Юханссон считает, что действовал по правилам в ситуации с незасчитанным голом ХК "Спартак"

Спорт
7 октября, 22:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Во втором периоде арбитр не засчитал гол "Спартака", указав на игру хоккеиста красно- белых Лукаша Радила в площади ворот

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Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон (справа)

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон (справа)

©  Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон считает, что действовал по правилам в эпизоде с незасчитанным голом в свои ворота в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком". Об этом он рассказал ТАСС.

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Хоккеисты ЦСКА в субботу одержали победу над "Спартаком" со счетом 3:1. Во втором периоде арбитр не засчитал гол "Спартака", указав на игру хоккеиста красно- белых Лукаша Радила в площади ворот. Тренеры гостей попросили видеопросмотр на предмет блокировки вратарем ЦСКА их игрока.

"Соперник пытался впихнуть меня в ворота, поэтому я не мог потом среагировать на последующий бросок. Я уверен, что действовал в рамках правил, тем более что находился в своей вратарской площадке. Поэтому арбитр принял правильное решение", - сказал Юханссон.

Следующий матч ЦСКА проведет 9 октября с "Локомотивом" дома.

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