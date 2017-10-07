Юханссон считает, что действовал по правилам в ситуации с незасчитанным голом ХК "Спартак"

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон считает, что действовал по правилам в эпизоде с незасчитанным голом в свои ворота в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком". Об этом он рассказал ТАСС.

Хоккеисты ЦСКА в субботу одержали победу над "Спартаком" со счетом 3:1. Во втором периоде арбитр не засчитал гол "Спартака", указав на игру хоккеиста красно- белых Лукаша Радила в площади ворот. Тренеры гостей попросили видеопросмотр на предмет блокировки вратарем ЦСКА их игрока.

"Соперник пытался впихнуть меня в ворота, поэтому я не мог потом среагировать на последующий бросок. Я уверен, что действовал в рамках правил, тем более что находился в своей вратарской площадке. Поэтому арбитр принял правильное решение", - сказал Юханссон.

Следующий матч ЦСКА проведет 9 октября с "Локомотивом" дома.