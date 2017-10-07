КХЛ: арбитры верно оценили ситуацию с не засчитанным голом в ворота ЦСКА

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Судьи верно оценили эпизод с не засчитанным голом "Спартака" в ворота ЦСКА, поскольку голкипер армейцев Ларс Юханссон не мог защищать ворота перед броском из-за борьбы с форвардом красно-белых Лукашем Радилом. Об этом ТАСС рассказал главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов.

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над "Спартаком" со счетом 3:1 в матче чемпионата КХЛ. Во втором периоде встречи судья не засчитал гол "Спартака", указав на игру хоккеиста красно-белых в площади ворот. Тренеры гостей попросили видеопросмотр на предмет блокировки вратарем ЦСКА их игрока.

"В этом эпизоде видно, что вратарь ЦСКА находится под воздействием хоккеиста "Спартака". И судьи увидели, что голкипер не может защищать ворота перед броском, и оценили совершенно правильно, - сказал Анисимов. - Считаю, что это не очень сложный момент, тем более для таких квалифицированных судей, которые находятся в лонг-листе на Олимпийские игры. В матче были эпизоды и посложнее".

Матч ЦСКА - "Спартак" обслуживали главные арбитры Роман Гофман и чех Мартин Фране.