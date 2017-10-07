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Никитин: игра со "Спартаком" стала хорошей тренировкой для хоккеистов ЦСКА

Спорт
7 октября, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

По мнению главного тренера армейского клуба, его подопечным немного не хватало свежести

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Матч со "Спартаком" стал частью хорошего тренировочного процесса для хоккеистов ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

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ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ, одержав пятую победу подряд

ЦСКА одержал победу над "Спартаком" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Ребятам не хватило свежести, так как это уже четвертая подряд игра. Ребята поиграли и в атаке, и в обороне, поэтому получился хороший тренировочный процесс", - сказал Никитин.

Новичок армейцев Константин Окулов, игравший в прошлом сезоне за сборную России, недавно провел несколько матчей в Высшей хоккейной лиге за фарм-клуб ЦСКА "Звезду". В нынешнем сезоне форвард провел за ЦСКА 10 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач. В игре со "Спартаком" он участия не принимал.

"Окулов не готов пять матчей проводить на одном уровне. Для молодого парня, к которому первый год предъявляются такие требования, это тяжеловато. Все связано только с этим", - отметил Никитин.

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев рассказал, что похвалил своих игроков после матча, особенно за третий период. "Были хорошие моменты, чтобы сравнять счет, но хорошо сыграл вратарь. Целостной игры не получилось: первые 1,5 периода соперник нас перебросал. Мы забили и перехватили инициативу, не получилось добиться положительного результата, но есть прогресс", - отметил Епанчинцев.

В составе "Спартака" первый матч провел перешедший из СКА форвард Александр Дергачев. "Он много не играл, и после такого игрового ритма ему тяжеловато было сыграть с листа. Но по движению и по старанию вопросов к нему нет. Думаю, что он добавит нам в атаке агрессивности", - сказал Епанчинцев.

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