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ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ, одержав пятую победу подряд

Спорт
7 октября, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Александр Попов (2-я минута), Сергей Шумаков (39) и Сергей Андронов (60). У гостей отличился Артем Подшендялов (43).

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ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 37 очками в активе. Набравший 20 очков "Спартак" идет на 11-м месте.

В следующем матче ЦСКА на своей площадке примет ярославский "Локомотив". "Спартак" дома сыграет с санкт- петербургским СКА. Обе встречи состоятся 9 октября.

В другом матче дня подольский "Витязь" в овертайме со счетом 2:1 уступил дома череповецкой "Северстали".

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