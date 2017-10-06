Московское "Динамо" потерпело четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" проиграло одноименному минскому клубу со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев отличился Дастин Бойд (24-я минута), у гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Ковыршин (29) и Артем Волков (54).
Московский клуб, потерпевший четвертое поражение подряд, занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 31 очко в 20 играх. Минская команда, одержавшая третью победу кряду, занимает девятое место на Западе с 25 очками после 19 игр.
В других играх уфимский "Салават Юлаев" дома проиграл омскому "Авангарду" со счетом 1:3, потерпел пятое поражение в шести матчах. Нижнекамский "Нефтехимик" потерпел домашнее поражение в овератйме матча с ханты-мансийской "Югрой" (4:5).