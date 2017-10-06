СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии

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ТАСС, 6 октября. Санкт-петербургский СКА выиграл дома у "Сибири" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (23-я минута), Динар Хафизуллин (25), Евгений Кетов (52). За новосибирцев отличились Йонас Энлунд (49) и Симон Энеруд (57).
СКА выиграл 19-й матч подряд и превзошел достижение "Авангарда" по продолжительности победной серии в КХЛ. Омский клуб в сезоне-2010/11 выиграл 18 матчей кряду.
Петербуржцы также продолжают обновлять рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона. Они уже превзошли свое предыдущее достижение, установленное в 2014 году (12 матчей), на семь встреч.
В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует, набрав в 19 матчах 54 очка. "Сибирь" в Восточной конференции идет девятой (26 очков после 18 игр).
В следующем матче 9 октября СКА в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Сибирь" днем ранее также в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".