"Металлург" в серии буллитов победил "Куньлунь" в матче КХЛ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" в серии послематчевых буллитов обыграл пекинский "Куньлунь" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Шанхае.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Шайбами в составе хозяев отметились Кори Кейн (16-я минута) и Жильбер Брюле (41). У гостей отличились Мэтт Эллисон (13) и Григорий Дронов (14). Победный буллит реализовал Эллисон.

"Куньлунь" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции (31 очко), "Металлург" - седьмое (29).

В следующем матче "Куньлунь" 10 октября на выезде сыграет с "Югрой" из Ханты-Мансийска, "Металлург" 8 октября также в гостях встретится с владивостокским "Адмиралом".