"Куньлунь" победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 4 октября. Пекинский "Куньлунь" обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Шанхае.

В составе "Лады" отличился Чей Геноуэй (17-я минута). За "Куньлунь" шайбы забросили Кори Кейн (18), Зак Юэн (32).

30 сентября пресс-служба "Куньлуня" сообщила, что матчи клуба с челябинским "Трактором", "Ладой" и магнитогорским "Металлургом" будут перенесены из Шанхая в связи с вероятностью отмены массовых мероприятий в Китае из-за съезда Коммунистической партии страны. Игра с "Трактором" 2 октября, перенесенная в Челябинск, была отменена. Местом проведения матчей с "Ладой" и "Металлургом" остался Шанхай.

"Куньлунь" занимает четвертое место в Восточной конференции с 30 очками, "Лада" - 14-е место (10).

В следующем матче 6 октября "Лада" сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом", "Куньлунь" примет в Шанхае магнитогорский "Металлург".