Квартальнов назначен главным тренером клуба КХЛ "Локомотив"

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ТАСС, 4 октября. Бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Дмитрий Квартальнов возглавил ярославский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
В понедельник ярославский клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с Алексеем Кудашовым. Вместе с ним команду покинули тренеры Александр Савченков и Андрей Козырев.
"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, в 17 матчах набрав 26 очков. Серия поражений железнодорожников достигла пяти матчей, в последнем из которых "Локомотив" дома уступил петербургскому СКА со счетом 1:6.
Квартальнов возглавлял ЦСКА с 2014 по 2017 год. Под его руководством московский клуб три раза подряд становился обладателем Кубка континента за победу в регулярной части чемпионата КХЛ (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).