Квартальнов назначен главным тренером клуба КХЛ "Локомотив"

ТАСС, 4 октября. Бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Дмитрий Квартальнов возглавил ярославский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

В понедельник ярославский клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с Алексеем Кудашовым. Вместе с ним команду покинули тренеры Александр Савченков и Андрей Козырев.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, в 17 матчах набрав 26 очков. Серия поражений железнодорожников достигла пяти матчей, в последнем из которых "Локомотив" дома уступил петербургскому СКА со счетом 1:6.

Квартальнов возглавлял ЦСКА с 2014 по 2017 год. Под его руководством московский клуб три раза подряд становился обладателем Кубка континента за победу в регулярной части чемпионата КХЛ (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).