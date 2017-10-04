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Квартальнов назначен главным тренером клуба КХЛ "Локомотив"

Спорт
4 октября, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В понедельник ярославский клуб объявил о расторжении контракта с Алексеем Кудашовым

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Тренер Дмитрий Квартальнов

Тренер Дмитрий Квартальнов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 4 октября. Бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Дмитрий Квартальнов возглавил ярославский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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Козырев покинул тренерский штаб клуба КХЛ "Локомотив"

В понедельник ярославский клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с Алексеем Кудашовым. Вместе с ним команду покинули тренеры Александр Савченков и Андрей Козырев.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, в 17 матчах набрав 26 очков. Серия поражений железнодорожников достигла пяти матчей, в последнем из которых "Локомотив" дома уступил петербургскому СКА со счетом 1:6.

Квартальнов возглавлял ЦСКА с 2014 по 2017 год. Под его руководством московский клуб три раза подряд становился обладателем Кубка континента за победу в регулярной части чемпионата КХЛ (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).

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