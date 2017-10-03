Никитин: ХК ЦСКА будет интересно сыграть с "Локомотивом", если его возглавит Квартальнов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московскому ЦСКА будет интересно сыграть с "Локомотивом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если ярославский клуб возглавит бывший тренер армейцев Дмитрий Квартальнов. Об этом журналистам сказал главный тренер столичной команды Игорь Никитин.

Во вторник "Локомотив" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Алексеем Кудашовым. Позднее портал "Чемпионат" сообщил, что Квартальнов в скором времени возглавит ярославскую команду.

"С Вячеславовичем [Квартальновым] мы встречались 1 октября, пообщались. Будет интересно сыграть против него, буду рад его видеть", - отметил Никитин.

Под руководством Квартальнова ЦСКА трижды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ, становился чемпионом России (2015), а также выходил в финал Кубка Гагарина (2016).