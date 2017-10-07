Андронов: ХК ЦСКА готовится к матчу с "Локомотивом" Квартальнова как к обычной игре

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА относятся к следующему матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ярославского "Локомотива", который возглавил бывший тренер столичной команды Дмитрий Квартальнов, как к обычной игре. Об этом журналистам заявил капитан армейцев Сергей Андронов.

Квартальнов был назначен главным тренером "Локомотива" 4 октября. Под его руководством ЦСКА трижды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ, становилась чемпионом России (2015), а также выходил в финал Кубка Гагарина (2016). Матч между "Локомотивом" и ЦСКА состоится в Москве 9 октября.

"Готовимся к игре с "Локомотивом" как к обычному матчу, будет хорошая игра, там хороший подбор игроков. С ними всегда упорные матчи, так что я уверен, что будет много борьбы, много энергичной игры. Я пока даже не видел, как они играют с Квартальновым, посмотрим, что они нам покажут", - заявил Андронов.

В субботу ЦСКА дома обыграл московский "Спартак" со счетом 3:1. Эта победа стала для армейцев пятой подряд.

"Мы много моментов не реализовали в конце второго периода, там была сумбурная концовка, мы отошли чуть-чуть от своей игры. "Спартак" забил нам быстрый гол в третьем периоде, они побежали, а нам нужно было отбросаться из своей зоны, - отметил Андронов. - Главное - это конечный результат, конечно, еще есть моменты, над которыми нужно работать. Стараемся, где-то находим свою игру".

После 17 матчей ЦСКА набрал 37 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.