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Широков опроверг информацию о назначении спортивным директором "Динамо"

Спорт
7 октября, 22:27 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 7, октября. /ТАСС

Бывший футболист сборной России продолжает работать советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо"

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Роман Широков

Роман Широков

© Александр Щербак/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Роман Широков не был назначен спортивным директором московского "Динамо", он продолжает работать советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимира Стржалковского. Об этом функционер заявил ТАСС.

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Широков стал советником председателя ВФСО "Динамо" Стржалковского

Ранее портал Championat.com сообщил о том, что Широков назначен спортивным директором "Динамо".

"Все остается на своих местах, я продолжаю оставаться советником председателя общества", - сказал Широков.

Широков был назначен советником председателя ВФСО "Динамо" 21 сентября. Широков возглавляет Общероссийский профессиональный союз футболистов. Будучи игроком, он выступал на позиции полузащитника, играл за казанский "Рубин", подмосковные "Химки" и "Сатурн", санкт- петербургский "Зенит", "Краснодар", московские "Спартак" и ЦСКА. В активе Широкова 57 матчей и 13 голов за сборную России.

В субботу было объявлено об уходе с поста главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева. На его место был назначен Дмитрий Хохлов.

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