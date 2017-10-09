Юношеское первенство мира по виндсергфингу пройдет в Сочи в 2019 году

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СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Юношеское первенство мира по парусному спорту в классе RS:X (виндсерфинг) пройдет в Сочи в 2019 году, сообщила пресс-служба регионального министерства физкультуры и спорта.
"В Токио, в рамках мирового первенства по парусному спорту в олимпийском классе RS:X, прошло голосование за право проведения юношеского чемпионата планеты по виндсерфингу в 2019 году. Всего в голосовании принимали участие 26 представителей (по одному от каждой страны). Единогласным решением местом проведения мирового первенства был выбран Сочи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Всероссийской федерации парусного спорта ТАСС уточнили, что в первенстве примут участие спортсмены в возрасте до 18 лет. Соревнования пройдут на базе ФГБУ "Юг Спорт", где тренируются сборные России по парусному спорту.
"Сочи имеет прекрасную парусную базу: инфраструктура способна принять соревнования такого уровня по всем параметрам, начиная от компактного размещения гостей и заканчивая спортивной составляющей. А на Черном море прекрасные условия для виндсерфинга. На этой базе проводятся тренировочные сборы и соревнования - например, 16 октября стартует чемпионат России", - сообщила представитель федерации.
В свою очередь в Минспорте Краснодарского края считают, что также на выборе сказалась репутация Сочи как города, уже имеющего успешный опыт проведения крупных мероприятий, в том числе Олимпийских игр, Кубка конфедераций по футболу и других. Кроме того, на Кубани серьезно развит парусный спорт, спортсменами освоены акватории Азовского и Черного морей, а также водохранилища в пригороде Краснодара.
"Сочинские спортсмены занимают высокие места на первенствах России и на международных соревнованиях. Например, Стефания Елфутина - бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, она выросла на Азовском море", - добавил представитель министерства.