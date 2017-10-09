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Трушков: хоккеисты СКА "разорвали" вратаря "Спартака" Беспалова четырьмя голами

Спорт
9 октября, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

СКА в Москве одержал победу над "Спартаком" со счетом 4:0

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Хоккеисты санкт-петербургского СКА "разорвали" вратаря "Спартака" Никиту Беспалова во втором периоде, забросив ему четыре безответные шайбы. Такое мнение журналистам высказал вратарь красно-белых Александр Трушков.

СКА в Москве одержал победу над "Спартаком" со счетом 4:0. Трушков вышел на лед при счете 0:4 во втором периоде, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Эта игра стала первой для него в новом сезоне - ранее Трушков провел 12 матчей за фарм-клуб красно-белых "Химик" в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

"Никиту во втором периоде "разорвали" и, я считаю, там нет вратарских голов. Мы должны прибавлять как команда, стоять друг за друга, и результат придет, - сказал Трушков. - Мне команда помогла войти в игру, разрывов между линиями не было. Все пластались, ложились".

По словам голкипера, он предпочел бы использовать любую возможность для игры в Континентальной хоккейной лиги. "Конечно, хотелось бы начать со старта, поприятней так начинать игру. Что касается игровой формы, то я в "вышке" много сыграл, у меня был хороший тонус", - отметил он.

"Спартак" следующий матч проведет 11 октября в Череповце с "Северсталью".

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