СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"

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ТАСС, 9 октября. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (24-я минута), Никита Гусев (29), Динар Хафизуллин (30) и Давид Рундблад (32). Для СКА эта победа стала 20-й подряд в КХЛ. 6 октября санкт-петербургская команда установила рекорд по продолжительности победной серии, превзойдя достижение омского "Авангарда", который в сезоне-2010/11 одержал 18 побед подряд.
В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 20 матчах 57 очков, "Спартак" с 20 очками после 19 игр идет на предпоследней, 12-й позиции.
В следующем матче СКА примет "Сочи", "Спартак" в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 11 октября.
В другом матче игрового дня казанский "Ак Барс" разгромил нижегородское "Торпедо" со счетом 5:0, хет-триком отметился нападающий Владимир Ткачев.