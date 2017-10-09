Епанчинцев: хоккеистам "Спартака" не хватило мастерства в матче со СКА

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Игрокам "Спартака" недоставало мастерства в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

В понедельник в матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" дома проиграл санкт-петербургскому СКА со счетом 0:4.

"Мы хорошо начали встречу, имели несколько возможностей забить. В середине второго периода провели безобразные три минуты, которые решили исход встречи. После четырех заброшенных шайб соперник уже просто доигрывал по счету. Думаю, что сегодня хоккеистам "Спартака" не хватило мастерства в матче со СКА", - сказал Епанчинцев.

В свою очередь, главный тренер СКА Олег Знарок посетовал на реализацию большинства своей команды. "Хорошая игра, равная борьба. Команда прибавила во втором периоде, за счет чего сегодня удалось победить. Единственное, о чем сожалею, что не использовали моменты большинства", - отметил он.

Также Знарок отметил, что внимательно следит за ситуацией с российским нападающим Вадимом Шипачевым, который не получает игровой практики в клубе Национальной хоккейной лиги "Вегас". "Внимательно слежу за всеми, в том числе и за Шипачевым. Нужно разобраться во всех деталях, которые способствовали отправке Вадима в фарм-клуб "Вегаса", - заявил Знарок.

"Спартак" после 12 игр набрал 19 очков и занимает 12 место на Западе. После 20 матчей в активе СКА 57 баллов и первое место в Западной конференции лиги. Следующий матч "Спартак" сыграет в гостях против череповецкой "Северстали", СКА примет "Сочи" дома. Оба матча состоятся 11 октября.