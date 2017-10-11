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Футболист Суарес признался, что ему было бы трудно представить отсутствие Месси на ЧМ-2018

Спорт
11 октября, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Уругвайский форвард отметил, что выступление сборной Аргентины является доказательством того, насколько был труден отборочный цикл

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ТАСС, 11 октября. Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес с трудом мог бы представить себе форварда сборной Аргентины и партнера по клубу Лионеля Месси не попавшим на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой испанское интернет-издание Sport.

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В ночь на среду сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в финальную часть соревнований. Хет-триком в составе аргентинцев отметился Месси. Только победа над эквадорцами выводила аргентинцев на ЧМ-2018.

"Мы с Месси дружим, и было бы трудно видеть его вне чемпионата мира. Выступление сборной Аргентины является доказательством того, насколько труден отборочный цикл. Ведь Аргентина была на грани того, чтобы остаться за бортом чемпионата мира", - отметил Суарес.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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