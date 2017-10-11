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Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России

Спорт
11 октября, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В заключительном туре отборочного раунда аргентинцы благодаря трем мячам Лионеля Месси победили команду Эквадора и напрямую вышли в финальную часть ЧМ-2018

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Лионель Месси после победы над командой Эквадора (в центре)

Лионель Месси после победы над командой Эквадора (в центре)

© EPA-EFE/JOSE JACOME

ТАСС, 11 октября. Нынешний состав сборной Аргентины не мог пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Таким мнением после завершения отборочного турнира поделился капитан аргентинцев Лионель Месси, слова которого приводит пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

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В ночь на среду сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в финальную часть соревнований. Хет-триком в составе аргентинцев отметился Лионель Месси.

"Сегодня был важный день для Аргентины. Эта команда полностью заслужила то, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Важно было объединиться ради общей цели, если все идут рука об руку, то это гораздо лучше. В каждом матче отборочного цикла я отдавал всего себя, вся команда боролась до конца, такая команда не могла пропустить турнир, благодарю всех за ту великолепную поддержку, которая была в заключительных играх", - сказал Месси.

На своей официальной странице в Facebook Месси написал: "Вперед, Аргентина. Цель выполнена, до встречи в России на чемпионате мира - 2018".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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Персоны
Месси, Лионель
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