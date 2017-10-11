Тренер сборной Аргентины: Кубок мира в России не мог остаться без Месси

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ТАСС, 11 октября. Чемпионат мира по футболу 2018 года не мог остаться без лучшего игрока мира, которым является капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Таким мнением на пресс-конференции после заключительного матча отбора поделился главный тренер аргентинской команды Хорхе Сампаоли, слова которого приводит Cooperativa.
В ночь на среду сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в финальную часть соревнований, которая пройдет в России. Хет-триком в составе аргентинцев отметился Лионель Месси.
"Футбольный Кубок мира не мог остаться без Месси, ведь он - лучший футболист мира. Последний разговор в раздевалке заключался в том, чтобы объединиться и помочь Лео попасть на чемпионат мира, и Месси помог нам пройти квалификацию. Я очень рад быть с ним и командой рядом в такие моменты, игроки сборной оказались на должной высоте в сложной ситуации, но мы сделали важны шаг", - сказал Сампаоли.
Сампаоли, ранее тренировавший сборную Чили, прокомментировал отсутствие чилийцев в финальной части турнира. Сборная Чили заняла шестое место, уступив путевку в стыковые матчи команде Перу за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
"Я представляю лица Артуро Видаля, Аррангиса и Алексиса [Санчеса], которые явно расстроены. Они уже смогли повести Чили за собой, когда я работал, и я уверен, что они скоро преодолеют это, ведь у них очень много мужества, силы и индивидуальности", - добавил Сампаоли.
На данный момент на мировое первенство пробились 23 сборные: Россия (как представитель страны-организатора), Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Нигерия, Панама, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сербия, Уругвай, Франция, Южная Корея и Япония.