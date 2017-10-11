Сборные Франции и Португалии сыграют на чемпионате мира по футболу в России

ТАСС, 11 октября. Сборные Франции и Португалии стали очередными участниками финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее на мировое первенство пробились команды России (как представитель страны-организатора), Англии, Бельгии, Германии, Исландии, Испании, Польши, Сербии, Бразилии, Ирана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии, Египта, Нигерии, Коста-Рики и Мексики.

Чуда не случилось

Французы выиграли группу А, во вторник в Сен-Дени со счетом 2:1 одолев команду Белоруссии. Тем временем голландцы в Амстердаме победили шведов (2:0), догнав их по количеству очков, но не сместив со второй строчки.

Чтобы занять второе место и соответственно попасть в стыковые матчи, сборной Нидерландов нужно было обыгрывать скандинавов с разницей не менее в семь мячей или более, поскольку в квалификации чемпионата мира в случае равенства очков основным показателем при распределении мест является разница забитых и пропущенных голов. В итоге голландцы обыграли шведскую команду со счетом 2:0, чего оказалось недостаточно. Оба мяча были забиты в первом тайме, их автором стал Арьен Роббен, после матча объявивший о завершении выступлений за национальную команду, за которую с 2003 года провел 96 матчей (37 голов).

Голландская команда пропустит второй крупный турнир подряд. Два года назад ей не удалось попасть в финальную часть Евро-2016. Причем отобраться туда было легче, в основной раунд выходили первые две команды группы, а третья направлялась в стыковые матчи. Голландцы, однако, умудрились стать четвертыми, пропустив вперед сборные Чехии, Исландии и Турции. Предстоящий чемпионат мира - второй в XXI веке, на котором не будет команды Нидерландов, первым был турнир 2002 года, проходивший в Японии и Южной Корее.

Отборочный цикл голландская сборная начинала под руководством Данни Блинда. Однако в марте этого года после поражения от болгар (0:2), Королевский футбольный союз Нидерландов решил отправить Блинда в отставку. В мае команду в третий раз возглавил Дик Адвокат, но не удалось выправить ситуацию и ему, 31 августа голландцы на выезде проиграли французам со счетом 0:4. Контракт Адвоката рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2018.

В другом матче группы А сборная Люксембурга на своем поле сыграла вничью с командой Болгарии (1:1). Итоговое положение команд в группе А: Франция - 23 очка, Швеция - 19, Нидерланды - 19, Болгария - 13, Люксембург - 6, Белоруссия - 5.

Криштиану Роналду едет в Россию

Волею жребия лидеры группы B схлестнулись в 10-м туре - сборные Португалии и Швейцарии встретились в Лиссабоне. Для прямого выхода на чемпионат мира португальцам нужно было выигрывать, и все равно, с каким счетом, ведь разница забитых и пропущенных мячей у них лучше. Португальская команда добилась своего, победив 2:0, путевки на турнир в Россию ей принесли автогол Йоана Джуру на 41-й минуте встречи и точный удар Андре Силвы на 57-й. Связка Силвы и четырехкратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду стала самой результативной в квалификации ЧМ-2018: первый забил девять голов, второй - 15.

В других матчах группы B венгры в Будапеште со счетом 1:0 обыграли команду Фарерских островов, а сборная Латвии в Риге разгромила андоррцев (4:0). Итоговое положение команд в группе B: Португалия - 27 очков, Швейцария - 27, Венгрия - 13, Фарерские острова - 9, Латвия - 7, Андорра - 4. Для фарерской команды этот отборочный цикл стал самым успешным в ее истории.

Греки сыграют в "стыках"

Победитель группы H определился еще в начале сентября, им стала сборная Бельгии. Во вторник же выяснилось, кто выступит в стыковых матчах, второе место в итоге заняла команда Греции, в Пирее разгромившая гибралтарцев (4:0). Третьей стала сборная Боснии и Герцеговины, в заключительном туре в Таллине обыгравшая эстонцев (2:1). Бельгийцы, в свою очередь, в Брюсселе победили команду Кипра (4:0).

Итоговое положение команд в группе H: Бельгия - 28 очков, Греция - 19, Босния и Герцеговина - 17, Эстония - 11, Кипр - 10, Гибралтар - 0. В группу H изначально вне конкурса была введена сборная России, однако после того, как Гибралтар и Косово стали членами Международной федерации футбола, она была из нее исключена.

Жеребьевка стыковых матчей пройдут 17 октября. В них сыграют восемь команд, которые составят четыре пары - это сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Ирландии, Дании, Италии, Греции и Хорватии. Первые стыковые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные - 12-14 ноября.

Кэхилл оставил Сирию без чемпионата мира

Стыковые матчи проводятся не только в Европе, но и в других частях света. Так, в среду сборная Австралии победила команду Сирии - главную сенсацию азиатского отборочного цикла.

Первый матч, прошедший в Малайзии (из-за вооруженного конфликта сирийской сборной запрещено проводить матчи дома), завершился вничью - 1:1. Основное время ответной встречи, которая состоялась в Сиднее, закончилось с аналогичным счетом, а вот в дополнительное сильнее оказались австралийцы, с 94-й минуте игравшие в большинстве. Дубль в решающем матче сделал 37-летний австралийский нападающий Тим Кэхилл, теперь в его активе 50 голов в 103 матчах за сборную.

За выход в финальную стадию ЧМ-2018 австралийская команда поборется со сборной, занявшей шестое место в южноамериканском отборе, который завершится в ночь на среду. Первый стыковой матч пройдет 6 ноября, а ответный - 14 ноября.