Сорокин: сборной Украины в случае попадания на ЧМ-2018 было бы комфортно в России

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Украины по футболу чувствовала бы себя комфортно в России, если бы попала в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В понедельник украинская команда в Киеве потерпела поражение от хорватов (0:2), заняв третье место в отборочной группе I европейской зоны и тем самым не сумев выйти в основную часть мирового первенства.

"То, что не попала Украина, это не хорошо и не плохо. Мы предоставили бы абсолютно равные сервисы любой команде, которая попала бы на чемпионат мира, любая сборная чувствовала бы себя у нас комфортно. Не думаю, что были бы какие-то сложности, наша безопасность и концепция готовы к любым командам, болельщикам, и никому в голову не пришло бы каким-то образом что-то политизировать. Я уверен в этом, потому что футбол должен быть вне политики", - сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.