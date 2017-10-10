Сборная России в экспериментальном составе и с новым капитаном сыграла вничью с иранцами

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче в Казани. Главный тренер россиян Станислав Черчесов после встречи признал, что команда действовала инертно, а также отметил, что до Нового года поиски оптимального состава продолжатся.

Встреча, которая прошла на "Казань-Арене" при более чем 33 тыс. болельщиков, завершилась со счетом 1:1. Первый тайм, несмотря на то, что сборная играла в три нападающих (Алексей Миранчук, Федор Смолов, Александр Кокорин), прошел без опасных моментов. На 57-й минуте иранцам удалось забить гол, который, по мнению Черчесова, "не вытекал из логики игры" - иранцы убежали в контратаку, которую завершил нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун. После этого тренерский штаб россиян произвел несколько замен, и именно свежие игроки на 74-й минуте соорудили гол - Далер Кузяев перевел мяч на правый фланг, Александр Самедов сходу прострелил, а Дмитрий Полоз оказался первым на мяче.

"Не согласен, что в первом тайме [происходящее на поле] выглядело грустно, на таком уровне не бывает яркой игры с первых минут, все-таки мы друг друга хорошо изучили, и мы, и они не давали проявить свои лучшие качества. Игра была тактически насыщенна, не будем также забывать, что у нас произошли перестановки по сравнению с игрой с южнокорейцами (7 октября, победа со счетом 4:2 - прим. ТАСС). Это не оправдание, это объяснение", - поделился впечатлениями после встречи Черчесов.

Специалист считает, что команде удалось бы вырвать победу, продлись матч еще несколько минут. "В перерыве обсудили некоторые вещи, и пошла совершенно другая игра. Гол в наши ворота, по-моему, не вытекал из логики игры, как мы и ожидали, они сыграли на контратаках. Команда правильно отреагировала на пропущенный мяч, а игроки, вышедшие на замену, усилили, добавили давления", - добавил он.

Тренер согласился с журналистами в том, что команде в первом тайме не хватало обостряющих передач, а Алексей Миранчук "не до конца попал в игру".

Капитан Смолов

Более категоричен в оценке действий команды был левый полузащитник Константин Рауш, который впервые вышел в стартовом составе сборной. "Мы заиграли хорошо только после того, как пропустили. Футбол - игра, в которой не всегда все складывается, как ты планировал", - заявил он.

"До Нового года мы будем всех изучать, мы всем должны найти правильное применение, - отметил Черчесов. - А если мы не будем давать им возможности играть на разных позициях и с разными партнерами, мы ничего так и не поймем. Так можно зациклиться на одном составе. Так что мы пока не говорим о стартовом составе, все зависит от состояния игроков и от соперника".

Нападающий Антон Заболотный подчеркнул, что большинство игроков восприняли игру, как матч чемпионата мира. "Мы готовимся к чемпионату мира и тренируем официальные матчи, для нас это была принципиальная игра, большинство команды отнеслось к ней, как ко встрече чемпионата мира. Настрой был стопроцентный, и я бы не сказал, что кто-то недооценил соперника", - сказал он.

В отсутствие вратаря Игоря Акинфеева в качестве капитана сборную на поле вывел впервые в карьере Смолов. Он стал 30-м капитаном в истории российской национальной команды. По словам Черчесова, Смолов стал одним из заводил команды во втором тайме. "Понятно, что он хотел забить, и мы даже не хотели его менять, но нам нужно было выпустить игрока другого плана, чтобы добавить свежести", - отметил тренер.

"Это товарищеская игра, есть определенные экспериментальные вещи - в первый раз в официальной игре принимал участие вратарь Андрей Лунев, - резюмировал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Я не заметил никакой патологии. Посмотрим, у нас предстоят игры с грандами, там будет повеселее".

В ноябре сборной предстоит провести два товарищеских матча. Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что существуют договоренности со сборными Испании и Аргентины, однако окончательное решение будет принято после завершения отборочного турнира чемпионата мира.