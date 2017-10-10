Черчесов: Смолов стал одним из заводил сборной России по футболу в матче с иранцами

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КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Нападающий "Краснодара" и сборной России по футболу Федор Смолов стал одним из заводил команды в товарищеском матче с иранцами. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер россиян Станислав Черчесов.
Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол нападающего казанского "Рубина" Сердара Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74). Смолов в отсутствие вратаря Игоря Акинфеева вывел команду на поле с капитанской повязкой.
"У нас три вице-капитана - Денис Глушаков, Александр Самедов и Смолов, - объяснил свой выбор Черчесов. - В первом тайме была инертная игра, а во втором он был одним из тех, кто взял на себя функции заводилы. Понятно, что он хотел забить, и мы даже не хотели его менять, но нам нужно было выпустить игрока другого плана, чтобы добавить свежести. Ну и соперник к нему немного приноровился, а Антон Заболотный лучше играет головой".