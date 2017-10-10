Сборные России и Ирана сыграли вничью в товарищеском матче

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла на "Казань-Арене", на трибунах присутствовало 33 270 зрителей.

В составе россиян забитым мячом отметился Дмитрий Полоз (74-я минута), у иранцев отличился форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун (57).

Сборные России и Ирана сыграли друг с другом во второй раз в истории, первая встреча (в 2011 году) завершилась победой иранцев - 1:0.

В качестве капитана сборную России на поле вывел нападающий Федор Смолов, который стал 30-м капитаном в истории российской национальной команды. В составе команды дебютировал 25-летний вратарь санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев.

В предыдущем товарищеском матче 7 октября сборная России в Москве обыграла команду Южной Кореи - 4:2.