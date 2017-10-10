Смолов будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой Ирана

ТАСС, 10 октября. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов будет капитаном сборной России по футболу в матче против команды Ирана. Об этом сообщается на странице российской команды в Twitter.

Стартовый состав на матч с Ираном: Лунёв в основе, Смолов капитан! pic.twitter.com/tc1198Sz6u — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2017

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Илья Кутепов, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Дмитрий Тарасов, Александр Ерохин, Константин Рауш, Алексей Миранчук, Смолов, Александр Кокорин.

Матч Россия - Иран пройдет во вторник в Казани на стадионе "Казань-Арена". Начало встречи в 19:00 мск.

Смолов стал 30-м капитаном команды в истории сборной России. Нынешний наставник команды Станислав Черчесов был первым капитаном сборной страны, всего он провел в этой роли шесть встреч. Рекордсменом является Виктор Онопко - 87 игр, за ним следуют Андрей Аршавин (39), Алексей Смертин (19), Роман Широков (19), Василий Березуцкий (17), Сергей Семак (17) и Игорь Денисов (12).