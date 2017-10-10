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Смолов будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой Ирана

Спорт
10 октября, 17:51 дата обновления: 10 октября, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Встреча пройдет во вторник на стадионе "Казань-Арена"

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 10 октября. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов будет капитаном сборной России по футболу в матче против команды Ирана. Об этом сообщается на странице российской команды в Twitter.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Илья Кутепов, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Дмитрий Тарасов, Александр Ерохин, Константин Рауш, Алексей Миранчук, Смолов, Александр Кокорин.

Матч Россия - Иран пройдет во вторник в Казани на стадионе "Казань-Арена". Начало встречи в 19:00 мск.

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Смолов стал 30-м капитаном команды в истории сборной России. Нынешний наставник команды Станислав Черчесов был первым капитаном сборной страны, всего он провел в этой роли шесть встреч. Рекордсменом является Виктор Онопко - 87 игр, за ним следуют Андрей Аршавин (39), Алексей Смертин (19), Роман Широков (19), Василий Березуцкий (17), Сергей Семак (17) и Игорь Денисов (12).

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