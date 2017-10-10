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Эксперт: у футболистов сборной России в матче с иранцами могут возникнуть трудности

Спорт
10 октября, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Встреча пройдет во вторник в Казани, начало в 19:00 мск

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. У сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Ирана могут возникнуть трудности. Такое мнение высказал бывший тренер российской команды Сергей Балахнин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

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"В матче с Южной Кореей не было сложно, на мой взгляд, - сказал Балахнин. - В товарищеских играх ведь нет соревновательной составляющей, их важность в том, чтобы посмотреть состав, определить лучших и идти дальше. Иран сегодня будет решать какие-то свои тактические задачи, давать поиграть кому-то, в противостоянии с "персидскими леопардами", конечно, могут возникнуть определенные трудности, но это уже будет зависеть от обоих коллективов - кто кому даст играть. К тому же неясно, кого [главный тренер сборной России Станислав] Черчесов поставит в старт, так что дать прогноз довольно сложно".

В предыдущем матче российская команда одержала победу над сборной Южной Кореи со счетом 4:2.

Балахнин входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России с 2015 по 2016 год и покинул команду после чемпионата Европы 2016 года во Франции.

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