Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных команд

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КАЗАНЬ, 10 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборной России по футболу обыграли со счетом 5:3 иранских фанатов в товарищеском матче в рамках акции "Gentlefan" перед началом контрольной игры между основными командами в Казани. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
Матч состоялся на футбольно-атлетическом манеже около "Центрального стадиона" Казани. Команду болельщиков сборной России представляла Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, команду Ирана - сотрудники посольства страны.
Перед началом товарищеского матча состоялось открытие с приветственными словами организаторов и участников встречи. Иранские болельщики подготовили представление национальных боевых искусств с национальными музыкальными инструментами. После матча участникам от лица Российского футбольного союза были вручены билеты на контрольный матч сборных.
Матч основных команд начнется на "Казань-Арене" в 19:00 мск.
#РоссияИран #болельщики #Gentlefan— Dilshad (@LomovskikhD) 10 октября 2017 г.
5:3 pic.twitter.com/ORtX5TKeDV
Акцию "Gentlefan" запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".
Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором РФС по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.
Позже в марте сочинские болельщики продолжили традицию и радушно встретили бельгийских любителей футбола перед контрольной игрой сборных России и Бельгии. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в костюмах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome". В июне в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили в Москве болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.
Затем акция прошла в Москве перед матчами Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" (1:1, 26 сентября) и ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" (1:4, 27 сентября). В первом случае английские болельщики получили памятные майки Gentlefan. Во втором - фанатам "Манчестер Юнайтед" подарили дождевики.