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Болельщики МЮ получат дождевики в рамках акции "Gentlefan" перед матчем с ЦСКА

Спорт
25 сентября, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

За день до этого аналогичную акцию проведут воспитанники академии московского "Спартака" перед матчем с "Ливерпулем"

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Болельщики "Манчестер Юнайтед"

Болельщики "Манчестер Юнайтед"

© EPA/GEORGI LICOVSKI

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Болельщики и воспитанники детской футбольной школы ЦСКА подарят дождевики поклонникам английского "Манчестер Юнайтед" перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках акции гостеприимства "Gentlefan. Russian warm welcome". Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Начало - 21:45 мск.

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За день до этого аналогичную акцию проведут воспитанники академии московского "Спартака" перед матчем с "Ливерпулем". Болельщикам английского клуба подарят оригинальные футболки красного цвета, на обратной стороне которых зафиксирована хронология встреч команд. Всего в истории "Спартак" и "Ливерпуль" провели четыре матча - у каждого клуба по две победы.

Акцию "Gentlefan" запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".

Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на игру команд России и Кот-д'Ивуара (0:2) в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России Алексеем Смертиным, который недавно был назначен на должность инспектора РФС по борьбе с расизмом, гостей напоили чаем из огромного самовара.

Позже в марте сочинские болельщики при поддержке РФС продолжили акцию "Gentlefan" и радушно встретили бельгийских болельщиков перед контрольной игрой сборных России и Бельгии (3:3). Встреча стала первым официальным футбольным матчем на сочинском стадионе "Фишт", которому предстоит принять игры Кубка конфедераций и чемпионата мира. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome". В июне в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.

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