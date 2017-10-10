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Эксперт: тренеры сборной России по футболу определились с костяком команды

Спорт
10 октября, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По мнению Сергея Балахнина, отсутствие определенности по составу - это больше минус, чем плюс

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Костяк игроков сборной России по футболу уже сформирован в представлении тренеров. Такое мнение высказал бывший тренер российской команды Сергей Балахнин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Отсутствие определенности по составу - это больше минус, чем плюс, но я думаю, что основной костяк в головах у тренеров уже есть, просто по некоторым причинам пока не получается выпустить всех игроков на поле, - сказал Балахнин. - К примеру, сейчас травмированы Алан Дзагоев и Александр Головин. Но все, кто этого заслуживает, в любом случае будут в сборной - не так уж у нас много футболистов в России, чтобы ими разбрасываться".

Во вторник сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана. Встреча пройдет в Казани на стадионе "Казань-Арена", начало в 19:00 мск.

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