Эксперт: тренеры сборной России по футболу определились с костяком команды

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Костяк игроков сборной России по футболу уже сформирован в представлении тренеров. Такое мнение высказал бывший тренер российской команды Сергей Балахнин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Отсутствие определенности по составу - это больше минус, чем плюс, но я думаю, что основной костяк в головах у тренеров уже есть, просто по некоторым причинам пока не получается выпустить всех игроков на поле, - сказал Балахнин. - К примеру, сейчас травмированы Алан Дзагоев и Александр Головин. Но все, кто этого заслуживает, в любом случае будут в сборной - не так уж у нас много футболистов в России, чтобы ими разбрасываться".

Во вторник сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана. Встреча пройдет в Казани на стадионе "Казань-Арена", начало в 19:00 мск.