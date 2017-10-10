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Тренер Кейруш: матч со сборной России стал хорошим уроком для иранцев

Спорт
10 октября, 21:18 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене"

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Тренер сборной Ирана Карлош Кейруш

Тренер сборной Ирана Карлош Кейруш

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной России по футболу стал хорошим уроком для команды Ирана в свете чемпионата мира 2018 года. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер иранцев Карлуш Кейруш.

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Сборные России и Ирана сыграли вничью в товарищеском матче

Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол иранского нападающего казанского "Рубина" Сердара Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74).

"Это был хороший урок для нас, мы получили необходимый опыт. Мы продолжим тренироваться, чтобы удачно выступить на чемпионате мира. Я получил наслаждение от игры, надеюсь, зрители тоже", - поделился впечатлениями Кейруш.

"Во втором тайме мои игроки стали более раскрепощенными, в первом ощущалась некоторая нервозность и зажатость. Ну и сегодня мы вновь показали, почему стали первыми в Азии, кто квалифицировался на чемпионат мира", - также отметил он.

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