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Черчесов: гол иранцев в матче с россиянами не вытекал из логики игры

Спорт
10 октября, 21:56 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

Главный тренер сборной России считает, что его подопечные правильно отреагировали на пропущенный мяч во втором тайме

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Гол сборной Ирана по футболу в матче с командой России не вытекал из логики игры. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол нападающего казанского "Рубина" Сердара Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74).

"Не согласен, что в первом тайме [происходящее на поле] выглядело грустно, на таком уровне не бывает яркой игры с первых минут, все-таки мы друг друга хорошо изучили, и мы, и они не давали проявить свои лучшие качества. Игра была тактически насыщенна, не будем также забывать, что у нас произошли перестановки по сравнению с игрой с южнокорейцами (7 октября, победа со счетом 4:2 - прим. ТАСС). Это не оправдание, это объяснение", - сказал Черчесов.

"В перерыве обсудили некоторые вещи, и пошла совершенно другая игра. Гол в наши ворота, по-моему, не вытекал из логики игры, как мы и ожидали, они сыграли на контратаках. Команда правильно отреагировала на пропущенный мяч, а игроки, вышедшие на замену, усилили, добавили давления. Жаль, что игра закончилась - еще несколько минут, и могли бы наиграть на победу, а так - рабочая ничья", - добавил он.

На замечание, что команде не хватало последнего паса, специалист ответил: "И у Смолова была пара моментов, когда он сыграл индивидуально, это не возбраняется. Моменты были у Рауша, но это детали, которые, к сожалению, я не смогу донести до игроков, потому что они сразу разлетятся, а через месяц это будет уже что-то неживое".

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