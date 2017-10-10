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Черчесов: футболист Алексей Миранчук не вошел в игру в матче с иранцами

Спорт
10 октября, 21:43 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

Главный тренер считает, что полузащитник "Локомотива" не нашел себе места на поле

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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Миранчук не нашел своего места на поле в матче с командой Ирана. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол нападающего казанского "Рубина" Сердара Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74). Миранчук был заменен на 56-й минуте. 

"Без мяча бегает человек, который не до конца нашел себе место, - прокомментировал игру Миранчука Черчесов. - Он выходил на замену в предыдущих матчах и делал результат, сегодня решили выпустить в "старте". Он не до конца вошел в игру. Во втором тайме было лучше, но потом мы его поменяли".

Специалист не стал оценивать игру Ильи Кутепова, который в первом тайме в тройке центральных защитников играл правее, а во втором - в центре. "Кутепов в последний раз играл с "Динамо", сыграл достаточно качественно и после этого вернулся в стартовый состав ["Спартака"]. Мы пока не выставляем оценки даже для себя, а уж тем более на публику. Понятно, что всем надо добавлять, и ему тоже. Стараемся и не хвалить, и не ругать, идет рабочий процесс", - сказал тренер.

На вопрос, имеют ли Далер Кузяев и Александр Самедов, заменившие Дмитрия Тарасова и Марио Фернандеса, больше шансов на попадание в стартовый состав в дальнейшем, Черчесов ответил: "Сейчас октябрь, а чемпионат мира в июне. До Нового года мы будем всех изучать, мы всем должны найти правильное применение. А если мы не будем давать им возможности играть на разных позициях и с разными партнерами, мы ничего так и не поймем. Так можно зациклиться на одном составе. Так что мы пока не говорим о стартовом составе, все зависит от состояния игроков и от соперника".

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