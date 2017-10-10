Тренер иранцев Кейруш: футболисту "Рубина" Азмуну нужно дать время для адаптации

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Низкая результативность нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна в казанском "Рубине" можно объяснить частой сменой клубов, ему нужно время для адаптации. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер иранцев Карлуш Кейруш.

Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74).

На вопрос, почему Азмун забивает за сборную, но не может это сделать за "Рубин", Кейруш ответил: "Как такового секрета нет. Азмун талантлив, но еще молод. Когда мы говорим об играх за сборную, мы воодушевляем игрока на правильную мотивацию. Не забывайте, что Сердар меняет клубы, ему еще нужно время для адаптации; получив опыт, он сможет справляться с давлением и проявлять свои способности".

"В нашей команде только одному игроку 30 лет, все остальные молоды и еще не так опытны, нужно время", - добавил тренер.

В текущем сезоне 22-летний Азмун принял участие в 12 матчах "Рубина", но не забил ни одного гола. В прошедшем сезоне на его счету было 12 мячей в 41 встречах.