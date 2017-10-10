Сорокин: ничья в матче Россия - Иран является пристойным результатом

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КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Ничейный результат товарищеского матча между сборными России и Ирана по футболу является вполне пристойным. Об этом журналистам заявил член исполкома Российского футбольного союза (РФС), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Товарищеский матч команд прошел во вторник на "Казань-Арене" и завершился вничью со счетом 1:1.
"Хотелось победы, но ничейный результат тоже хороший. Против нас играла вполне серьезная команда, которая уже одной из первых отобралась на чемпионат мира. Первый тайм был чуть поспокойней в плане динамики, во втором тайме взяли приличный темп. Для товарищеской игры вполне все пристойно", - сказал Сорокин.
"Нет настороженности перед ноябрьскими матчами, - продолжил он. - Это товарищеская игра, есть определенные экспериментальные вещи - в первый раз в официальной игре принимал участие [вратарь Андрей] Лунев. Я не заметил никакой патологии. Посмотрим, у нас предстоят игры с грандами, там будет повеселее".
Следующие товарищеские матчи сборная России проведет в ноябре. Планируется, что россияне сыграют с командами Испании или Италии и сборной Аргентины.