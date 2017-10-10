Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сорокин: ничья в матче Россия - Иран является пристойным результатом

Спорт
10 октября, 22:16 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

Товарищеский матч команд прошел во вторник на "Казань-Арене" и завершился вничью со счетом 1:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Ничейный результат товарищеского матча между сборными России и Ирана по футболу является вполне пристойным. Об этом журналистам заявил член исполкома Российского футбольного союза (РФС), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Товарищеский матч команд прошел во вторник на "Казань-Арене" и завершился вничью со счетом 1:1.

Смотрите также

Сборные России и Ирана сыграли вничью в товарищеском матче

Черчесов: Смолов стал одним из заводил сборной России по футболу в матче с иранцами

Черчесов: гол иранцев в матче с россиянами не вытекал из логики игры

Тренер Кейруш: матч со сборной России стал хорошим уроком для иранцев

"Хотелось победы, но ничейный результат тоже хороший. Против нас играла вполне серьезная команда, которая уже одной из первых отобралась на чемпионат мира. Первый тайм был чуть поспокойней в плане динамики, во втором тайме взяли приличный темп. Для товарищеской игры вполне все пристойно", - сказал Сорокин.

"Нет настороженности перед ноябрьскими матчами, - продолжил он. - Это товарищеская игра, есть определенные экспериментальные вещи - в первый раз в официальной игре принимал участие [вратарь Андрей] Лунев. Я не заметил никакой патологии. Посмотрим, у нас предстоят игры с грандами, там будет повеселее".

Следующие товарищеские матчи сборная России проведет в ноябре. Планируется, что россияне сыграют с командами Испании или Италии и сборной Аргентины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
СМИ: Мадрид считает слова главы Каталонии объявлением независимости
3
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
4
Глава Каталонии предложил приостановить установление независимости
5
Эрдоган отказался считать американского посла в Турции представителем США
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама