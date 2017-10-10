Заболотный: большинство игроков сборной РФ отнеслось к игре с иранцами, как к матчу ЧМ

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Большинство футболистов сборной России по футболу отнеслось к товарищеской игре с командой Ирана, как к матчу чемпионата мира. Об этом сказал журналистам нападающий россиян Антон Заболотный.

Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол иранского нападающего казанского "Рубина" Сердара Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74).

"Мы готовимся к чемпионату миру и тренируем официальные матчи, для нас это была принципиальная игра, большинство команды отнеслось к ней, как ко встрече чемпионата мира. Настрой был стопроцентный, и я бы не сказал, что кто-то недооценил соперника. Сборная России должна побеждать в каждом матче, и мы будем делать это в следующей игре", - сказал Заболотный.

Нападающий отметил атмосферу на "Казань-Арене": "Чувствуется атмосфера будущего чемпионата мира. Очень приятно, что пришло так много людей на товарищескую игру. Представляю, что будет на чемпионате мира. "Казань-Арена" - классный стадион, все грамотно сделано; приятно видеть, что в футбол вкладываются со всей серьезностью".

Комментируя игру, Заболотный заявил, что гол иранцев - стечение обстоятельств: "Иранская команда очень организованная, она играет хорошо в обороне, не зря они пропустили мало мячей в своей квалификации; мы готовились к этому. То, что они забили на контратаке, - стечение обстоятельств. Мы контролировали игру и вели ее к победе, но, к сожалению, пропустили такой гол, бывает всякое. Думаю, что у нас хорошая команда, и мы будем двигаться дальше".

Сам Заболотный вышел на замену во втором тайме. "Каждый раз, когда выходишь на поле и тебе дается маленький отрезок времени, нужно отработать на сто процентов. Лично мне этот отрезок дается нормально. Бывает, ты входишь в игру удачно, бывает, неудачно, думаю, сегодня можно было лучше выйти".