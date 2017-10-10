Сборная Греции заняла второе место в группе H в квалификации ЧМ-2018

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ТАСС, 10 октября. Сборная Греции одержала крупную победу над командой Гибралтара со счетом 4:0 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Забитыми мячами отметились Василис Торосидис (32-я минута), Константинос Митроглу (61, 63) и Яннис Янниотас (78). В параллельных матчах группы H сборная Бельгии обыграла команду Кипра - 4:0, сборная Эстонии уступила команде Боснии и Герцеговины (1:2).
В турнирной таблице сборная Греции с 19 очками заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в финальной стадии мирового первенства. Бельгийцы, набравшие 28 очков, ранее обеспечили себе первое место в группе и путевку на чемпионат мира. Команда Боснии и Герцеговины (15) стала третьей, далее расположились сборные Эстонии (12), Кипра (10) и Гибралтара (0).
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.