Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватами

ТАСС, 10 октября. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что ему очень обидно за результат матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии. Слова специалиста приводит портал football.ua.

В понедельник сборная Украины в решающей встрече на своем поле уступила команде Хорватии со счетом 0:2. Украинцы заняли третье место в группе I и не попали в стыковые матчи за право сыграть на мировом первенстве.

"Я считаю, команда сделала шаг вперед, несмотря на результат, хорваты показали, что у них исполнители высокого уровня, - сказал Шевченко. - Во втором тайме сборная Хорватии подняла темп и воспользовалась нашей усталостью. Первый тайм, я считаю, прошел за нами и мы должны были побеждать в нем. Как только хорваты начали прессинговать, у нас сразу начались проблемы".

"У Хорватии много хороших исполнителей, которые в тяжелые моменты собрались, повысили темп, и вышли вперед. У нас есть проблемные позиции, у нас есть игроки, которые играют не на своих позициях, проблема с нападением. Это сказалось особенно во втором тайме, хорваты подняли ритм и мы начали чаще ошибаться", - отметил специалист.

"Я очень доволен ребятами, но мне очень обидно за результат. После первого тайма у нас была очень большая надежда, нам не хватило умения, опыта. У нас множество игроков молодых, которым не хватает опыта, строго судить я их не буду и никому не позволю. У нас есть команда, которую мы строим, у нас есть качественные футболисты, достойные играть в "Динамо" [Киев] или "Шахтере", "Шальке" и других", - добавил Шевченко.

В турнирной таблице группы I первое место заняла сборная Исландии, завоевав путевку на чемпионат мира, хорваты сыграют в стыковых матчах. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.