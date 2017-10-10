Сборная Австралии пробилась в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018 в России

ТАСС, 10 октября. Сборная Австралии в дополнительное время одержала победу над командой Сирии со счетом 2:1 в ответном матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в стыковые матчи за право сыграть на турнире, который пройдет в России. Встреча состоялась в Сиднее.

Счет в матче на шестой минуте открыл сирийский нападающий Умар ас-Сума, на 13-й минуте 37-летний форвард австралийцев Тим Кэхилл сравнял счет, а на 109-й минуте он забил победный мяч. В первом дополнительном тайме судья показал вторую желтую карточку и удалил с поля сирийца Махмуда аль-Маваса (94-я минута).

Первая встреча между командами, которая по причине вооруженного конфликта в Сирии прошла в Малайзии, завершилась со счетом 1:1.

Сборная Австралии встретится в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира с командой, которая займет четвертое место в пятом раунде квалификации в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. В настоящее время в турнирной таблице четвертой идет сборная Панамы.

Сборная Австралии четыре раза в своей истории играла на чемпионатах мира. В 1974, 2010 и 2014 годах австралийцы не смогли выйти из группы. В 2006 году они дошли до стадии 1/8 финала.

Участие на чемпионате мира 2018 года обеспечили себе 17 команд: сборные России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии и Сербии. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.