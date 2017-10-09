Сборная Сербии квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года

ТАСС, 9 октября. Сборная Сербии одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и вышла в финальный раунд соревнований, который пройдет в России.

Мяч на 74-й минуте забил Александар Прийович. В параллельных матчах группы D сборная Ирландии обыграла команду Уэльса - 1:0, сборная Австрии оказалась сильнее команды Молдавии - 1:0. В турнирной таблице сборная Сербии с 21 очком заняла первое место и пробилась на чемпионат мира, команда Ирландии, набрав 19 очков, стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в основной стадии турнира. Далее идут сборные Уэльса (17), Австрии (15), Грузии (5) и Молдавии (2).

Сербия - на #ЧМ2018!

Ждем в России! pic.twitter.com/abROtBrww1 — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 9 октября 2017 г.

Команда Сербии является правопреемником сборных Югославии, а также Сербии и Черногории. Сборная Югославии участвовала в самом первом чемпионате мира в 1930 году, где дошла до полуфинала, став обладателем бронзовых медалей, так как матча за третье место в то время не проводилось. На турнире 1962 года югославы снова дошли до 1/2 финала, но в матче за третье место уступили чилийцам. На своем последнем чемпионате мира в 1998 году сборная Югославии дошла до 1/8 финала, где уступила команде Нидерландов.

Сборная Сербии и Черногории на своем единственном чемпионате мира в 2006 году заняла последнее место в группе, где также играли команды Аргентины, Нидерландов и Кот-д'Ивуара. В 2010 году уже сборная Сербии заняла в группе четвертое место.

Сборная Сербии стала 17-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта и Исландии. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на- Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.