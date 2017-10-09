Сборные Польши и Египта пробились в финальную стадию ЧМ-2018

ТАСС, 9 октября. Сборная Польши стала шестой европейской сборной, вышедшей в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее на мировое первенство пробились команды России (как представитель страны-организатора), Англии, Бельгии, Бразилии, Германии, Ирана, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Японии, Нигерии и Коста-Рики.

Также в воскресенье участником основной части ЧМ-2018 стала сборная Египта, досрочно, за тур до конца, выигравшая отборочную группу Е африканской зоны. Египтяне в Александрии в присутствии 86 тысяч зрителей одолели команду Конго (2:1). Дубль сделал атакующий полузащитник английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах, победный мяч он провел с пенальти на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Египетская сборная в последний раз выступала в финальной стадии чемпионата мира в 1990 году, при этом с тех пор она четыре раза выиграла Кубок африканских наций (1998, 2006, 2008, 2010).

Левандовский впереди Роналду

Поляки заняли первое место в отборочной группе Е европейской зоны, в десяти матчах набрав 25 очков. В воскресенье в Варшаве польская сборная со счетом 4:2 обыграла команду Черногории.

Один из мячей сборной Польши забил нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовский, обновив рекорд по количеству голов в одном европейском отборочном цикле как чемпионатов мира, так и чемпионатов Европы. В текущей квалификации 29-летний форвард забил 16 мячей. Опередить польского нападающего может португалец Криштиану Роналду, который в нынешнем отборе забил 15 голов. Сборная Португалии ближайший матч квалификации проведет 10 октября - в Лиссабоне она сыграет со швейцарцами.

"Результат был достигнут в хорошем стиле, - сказал после игры главный тренер сборной Польши Адам Навалка, которого цитирует пресс-служба команды. - Наши соперники пытались испортить нам жизнь даже в последнем туре, но такой возможности не было. Мы взяли инициативу в свои руки, держали игру под контролем, но во втором тайме был момент, когда мы упустили нити игры. Но цель достигнута, настало время праздновать, нужный результат был получен благодаря упорной работе всех игроков и персонала".

Сборная Дании заняла второе место в группе Е, набрав 20 очков. В Копенгагене она сыграла вничью с румынами (1:1) и гарантировала себе участие в стыковых матчах, жеребьевка которых пройдет 17 октября. Румынская команда стала четвертой в группе Е (13 очков), третье место заняла сборная Черногории (16), пятое - Армении (7), шестое - Казахстана (3).

Шотландия вновь без чемпионата мира

Победитель группы А определился еще в четверг - им досрочно стала сборная Англии. В заключительном 10-м туре основная интрига была в том, кто финиширует на второй строчке. В итоге это удалось сборной Словакии.

Словаки в Братиславе разгромили команду Мальты (3:0), в то время как шотландцы, ставшие третьими, в Любляне не сумели одолеть словенцев (2:2), хотя вели в счете 1:0.

Словацкая и шотландская сборные набрали одинаковое количество очков (18), однако у команды из Восточной Европы лучше разница забитых и пропущенных мячей. Команда Словении заняла четвертое место (15 очков), команда Литвы - пятое (6), команда Мальты - шестое (1).

Сборная Шотландии не вышла на крупный турнир в 10-й раз подряд. На чемпионате мира она в последний раз играла в 1998 году, а на чемпионате Европы - в 1996-м.

Место в стыковых матчах словацкой команде еще не гарантировано. Всего отборочных групп в Европе девять, а мест в "стыках" восемь, таким образом, чтобы продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира, сборной Словакии необходимо не стать худшей среди команд, занявших в группах вторые места. Причем очки, добытые в играх со сборными, занявшими в своих группах последние позиции, в данном рейтинге не учитываются. На данный момент худшей второй сборной является команда Хорватии, но у нее есть игра в запасе - матч со сборной Украины, который состоится 9 октября в Киеве.

Сборная Северной Ирландии сыграет в стыковых матчах

Еще в четверг сборная Германии гарантировала себе первое место в группе С, а сборная Северной Ирландии - второе. В воскресенье стало ясно, что североирландская команда точно сыграет в стыковых матчах, поскольку набрала больше очков, чем словацкая. Не помешало этому даже поражение от сборной Норвегии в Осло (0:1). Немцы, в свою очередь, в Кайзерслаутерне обыграли команду Азербайджана (5:1), завершив отбор с максимальным результатом - 30 очков (10 побед в 10 матчах).

Сборная Северной Ирландии набрала 19 очков. Третье место заняла команда Чехии (15 очков), в последнем туре разгромившая сборную Сан-Марино (5:0). Четвертой стала команда Норвегии (13), пятой - команда Азербайджана (10), шестой - команда Сан-Марино (0).

Матчи отборочного цикла чемпионата мира в европейской зоне 9 октября состоятся в группах D (Молдавия - Австрия, Сербия - Грузия, Уэльс - Ирландия), G (Албания - Италия, Македония - Лихтенштейн, Израиль - Испания) и I (Финляндия - Турция, Украина - Хорватия и Исландия - Косово).

Что касается Африки, то там следующие отборочные матчи состоятся в ноябре. Помимо Египта, в финальную часть чемпионата мира уже вышла Нигерия, победившая в группе B. Осталось выявить еще трех африканских участников турнира. В группе А квалификации лидирует сборная Туниса, в группе C - сборная Марокко, в группе D - сборная Сенегала.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на- Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.