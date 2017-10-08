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Сборная Германии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
8 октября, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Встреча в Кайзерслаутерне завершилась со счетом 5:1

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© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 8 октября. Сборная Германии одержала крупную победу над командой Азербайджана со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Леон Горецка (8-я, 66-я минуты), Сандро Вагнер (54) и Эмре Джан (81), у гостей отличился Рамиль Шейдаев (34), еще один мяч защитник азербайджанцев Бадави Гусейнов отправил в собственные ворота (64). Сборная Германии установила рекорд по количеству голов в одном европейском отборочном цикле, забив 43 мяча. Предыдущее достижение принадлежало сборной Испании, которая в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года отметилась 42 голами.

В других матчах группы C сборная Северной Ирландии проиграла команде Норвегии - 0:1, чешские футболисты разгромили представителей Сан-Марино - 5:0.

В турнирной таблице группы первое место с 30 очками заняла сборная Германии, которая ранее уже обеспечила себе участие в финальном раунде чемпионата мира. Немецкие футболисты одержали в группе 10 побед из 10 возможных. Второй стала команда Северной Ирландии (19), которая сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве следующего года, далее идут сборные Чехии (15), Норвегии (13), Азербайджана (10) и Сан-Марино (0).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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