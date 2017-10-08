Словаки заняли второе место в группе и могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018

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ТАСС, 8 октября. Сборная Словакии одержала крупную победу над командой Мальты со счетом 3:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России.
Забитыми мячами отметились Адам Немец (33-я и 62-я минуты) и Ондрей Дуда (69). В другом матче группы F сборная Словении сыграла вничью с командой Шотландии со счетом 2:2. Таким образом, словаки, набрав 18 очков, заняли итоговое второе место, шотландцы стали третьими (18). Сборная Словакии имеет шансы сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, где примут участие лучшие восемь сборных из занявших вторые места в девяти отборочных группах.
Кроме того, выход на второе место сборной Словакии гарантировал участие в стыковых матчах команде Северной Ирландии, ранее обеспечившей себе второе место в группе C. В рейтинге команд, занимающих вторые места в своих группах, североирландцы с 13 очками стали недосягаемыми как минимум для словаков (12), таким образом обеспечив себе место в восьмерке лучших вторых команд девяти групп. В данной таблице не учитываются результаты матчей против команд, которые стали в каждой группе последними.
Еще в одном матче группы сборная Англии оказалась сильнее команды Литвы - 1:0. Англичане ранее обеспечили себе первое место в турнирной таблице и путевку на чемпионат мира, теперь в их активе 26 очков. Четвертое место заняла сборная Словении (15), пятое - Литвы (6), шестое - Мальты (1).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.