Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Коста-Рики по футболу квалифицировалась на ЧМ-2018

Спорт
8 октября, 3:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Она сыграла вничью с командой Гондураса в предпоследнем туре отборочного турнира и забронировала второе место в таблице, дающее право на прямое попадание на мировое первенство

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кендаль Уостон

Кендалл Уостон

© AP Photo/Moises Castillo

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики на своем поле сыграла вничью с командой Гондураса со счетом 1:1 в матче девятого тура отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу.

Смотрите также
Криштиану Роналду

Сборные Швейцарии и Франции приблизились к ЧМ-2018, голландцам потребуется чудо

В составе гостей мяч забил Эдди Эрнандес (66-я минута), хозяева отыгрались в компенсированное время благодаря голу Кендалла Уостона.

Турнирное положение: Мексика - 21 очко, Коста-Рика - 16, США - 12, Панама - 10, Гондурас - 10, Тринидад и Тобаго - 3. 

Напрямую на чемпионат мира из зоны КОНКАКАФ выходят три лучшие сборные, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. Сборная Коста-Рики, набрав 16 очков, обеспечила себе второе место в группе. Ранее путевку на мировое первенство завоевала команда Мексики. Заключительный тур отборочного этапа ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ пройдет в ночь на 11 октября.

Сборная Коста-Рики четырежды принимала участие в чемпионатах мира (1990, 2002, 2006, 2014). В 2014 году на турнире в Бразилии команда дошла до четвертьфинала, сумев выйти из группы, в которой также выступали сборные Италии, Англии и Уругвая, и обыграв в 1/8 финала греков.

Команда Коста-Рики стала 13-й, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании и Нигерии. Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Смотрите также

Сборная Нидерландов по футболу победила команду Белоруссии в матче отбора ЧМ-2018

Сборная Швеции возглавила группу A в отборе ЧМ-2018, разгромив команду Люксембурга

Сборная Нигерии обеспечила себе участие в финальном раунде ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
3
Жертвами нападения на королевский дворец в Саудовской Аравии стали двое охранников
4
Полиция задержала 38 человек в центре Петербурга за нарушение правил движения
5
В Петербурге СК возбудил дело по факту смерти пациентки скорой
6
Два автогола южнокорейских футболистов помогли россиянам выиграть товарищеский матч
7
Биография президента России Владимира Путина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама