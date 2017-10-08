Сборная Коста-Рики по футболу квалифицировалась на ЧМ-2018

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики на своем поле сыграла вничью с командой Гондураса со счетом 1:1 в матче девятого тура отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу.

В составе гостей мяч забил Эдди Эрнандес (66-я минута), хозяева отыгрались в компенсированное время благодаря голу Кендалла Уостона.

Турнирное положение: Мексика - 21 очко, Коста-Рика - 16, США - 12, Панама - 10, Гондурас - 10, Тринидад и Тобаго - 3.

Напрямую на чемпионат мира из зоны КОНКАКАФ выходят три лучшие сборные, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. Сборная Коста-Рики, набрав 16 очков, обеспечила себе второе место в группе. Ранее путевку на мировое первенство завоевала команда Мексики. Заключительный тур отборочного этапа ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ пройдет в ночь на 11 октября.

Сборная Коста-Рики четырежды принимала участие в чемпионатах мира (1990, 2002, 2006, 2014). В 2014 году на турнире в Бразилии команда дошла до четвертьфинала, сумев выйти из группы, в которой также выступали сборные Италии, Англии и Уругвая, и обыграв в 1/8 финала греков.

Команда Коста-Рики стала 13-й, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании и Нигерии. Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.