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Сборная Нидерландов по футболу победила команду Белоруссии в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
7 октября, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Голландцам необходимо в последнем туре обыграть шведов с разницей минимум в семь мячей, чтобы попасть в стыковые матчи

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© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 7 октября. Сборная Нидерландов одержала победу над командой командой Белоруссии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Встреча проходила в Борисове.

В составе гостей отличились Дэви Проппер (24-я минута), Арьен Роббен (84) и Мемфис Депай (90). У хозяев мяч забил Максим Володько (55).

В параллельном матче группы А сборная Франции благодаря голу Блеза Матюиди в гостях победила команду Болгарии (1:0).

Французы набрали 20 очков и возглавили турнирную таблицу. На втором месте с 19 очками располагается команда Швеции, которая ранее в субботу дома разгромила сборную Люксембурга (8:0). Голландцы перед последним туром отборочного этапа идут на третьей позиции с 16 баллами.

Сборная Нидерландов лишилась шансов на прямую путевку в основную часть ЧМ-2018, но еще может выйти в стыковые матчи. Для этого голландцам в последнем туре необходимо побеждать шведов с разницей минимум в семь мячей. В последнем туре группы А, матчи которого пройдут 10 октября, состоятся матчи Франция - Белоруссия, Нидерланды - Швеция, Люксембург - Болгария.

В последний раз голландцы пропускали чемпионат мира в 2002 году. На мировом первенстве 2014 года сборная Голландии заняла третье место, в 2010-м - дошла до финала, где уступила команде Испании. Голландцы могут пропустить второе крупное футбольное первенство подряд, ранее сборная Нидерландов пропустила финальную часть чемпионата Европы 2016 года. 

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