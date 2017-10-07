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Сборная Швейцарии разгромила команду Венгрии в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
7 октября, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:2

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ТАСС, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала крупную победу над командой Венгрии со счетом 5:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гранит Джака (18-я минута), Фабиан Фрай (20), Стивен Цубер (43, 49) и Штефан Лихштайнер (83), у проигравших отличились Ричард Гузмич (58) и Роланд Уграи (88). В другом матче группы B сборная Португалии оказалась сильнее команды Андорры - 2:0. В турнирной таблице лидируют швейцарцы, набрав 27 очков, далее идут команды Португалии (24), Венгрии (10), Фарерских островов (9), Латвии и Андорры (по 4).

Один из голов сборной Португалии забил нападающий Криштиану Роналду, который по количеству мячей в отборочном цикле ЧМ-2018 сравнялся с форвардом команды Польши Робертом Левандовским, в активе обоих футболистов по 15 голов, что является рекордным показателем для одного отборочного цикла под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В группе H сборная Греции после победы над командой Кипра со счетом 2:1 вышла на второе место, набрав 16 очков и обойдя сборную Боснии и Герцеговины, имеющей в активе 14 очков. Первое место и путевку на чемпионат мира себе обеспечила сборная Бельгии (25).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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