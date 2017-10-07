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Сборная Швеции возглавила группу A в отборе ЧМ-2018, разгромив команду Люксембурга

Спорт
7 октября, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:0

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Футболисты сборной Швеции

Футболисты сборной Швеции

© EPA-EFE/Jessica Gow

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Люксембурга со счетом 8:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

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Забитыми мячами отметились Андреас Гранквист (10-я, 67-я минута, оба - с пенальти), Маркус Берг (18, 37, 54, 71), Микаэль Лустиг (60) и Ола Тойвонен (76). В турнирной таблице группы A шведы вышли на первое место, набрав 19 очков и обойдя сборную Франции, у которой в активе 17 очков. Далее идут команды Нидерландов (13), Болгарии (12), Белоруссии и Люксембурга (по 5). Позднее в субботу пройдут матчи Болгария - Франция и Белоруссия - Нидерланды.

Также в субботу в группе H сборная Бельгии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:3, а эстонские футболисты разгромили представителей Гибралтара - 6:0. В турнирной таблице лидируют бельгийцы, уже обеспечившие себе участие в чемпионате мира, далее идут сборные Боснии и Герцеговины (14), Греции (13), Эстонии (11), Кипра (10) и Гибралтара (0). Позднее в субботу греки сыграют с киприотами.

В группе B сборные Фарерских островов и Латвии победителя не выявили - 0:0. В турнирной таблице лидирует сборная Швейцарии (21), далее идут команды Португалии (21), Венгрии (12), Фарерских островов (9), Латвии и Андорры (по 4). Позднее в субботу андоррцы сыграют с португальцами, швейцарцы - с венграми.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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