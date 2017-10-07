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Испанцы вышли на ЧМ-2018, а исландцы разбили надежды сборной Турции

Спорт
7 октября, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Сборная Испании по футболу стала 11-й командой, которая примет участие в чемпионате мира 2018 года в России

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© EPA-EFE/MANUEL LORENZO

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Испании стала пятой европейской сборной, вышедшей в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее на мировое первенство пробились команды России (как представитель страны-организатора), Англии, Бельгии, Бразилии, Германии, Ирана, Мексики, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Японии.

Группа G

Испанцы досрочно обеспечили себе первое место в отборочной группе G европейской зоны, в девяти матчах набрав 25 очков. В пятницу испанская сборная в Аликанте со счетом 3:0 разгромила албанцев, став недосягаемой для ближайшего преследователя - команды Италии, которая в Турине не сумела одолеть македонцев (1:1), в активе итальянцев 20 очков.

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Команда Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018

Испанская команда, по всей видимости, станет соперником сборной России в одном из ноябрьских товарищеских матчей. Вероятно, игра состоится 14 ноября. Однако не исключено, что встреча пройдет 10 ноября и станет первой на московском стадионе "Лужники" после реконструкции, это может произойти в том случае, если аргентинская команда, с которой у Российского футбольного союза (РФС) уже есть договоренность, попадет в стыковые матчи за право участвовать в чемпионате мира.

Сборная Италии ниже второго места в группе G не опустится и сыграет в стыковых матчах. Она также рассматривается в качестве потенциального партнера сборной России по контрольному матчу перед чемпионатом мира. Уже ясно, что в этом году встречи между итальянской и российской командами не случится, возможно, она состоится в начале июня в Москве накануне старта турнира.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира пройдет 17 октября. В них сыграют восемь команд, при этом отборочных групп всего девять. Таким образом, сборная, набравшая меньше всего очков среди команд, ставших в своих группах вторыми, в стыковой раунд не попадет, причем очки, добытые в играх со сборными, занявшими в своих группах последние позиции, в данном рейтинге не учитываются. На данный момент худшей среди вторых является команда Боснии и Герцеговины (8 очков), выступающая в группе H.

В другом матче группы G сборная Израиля победила футболистов Лихтенштейна (1:0). В заключительном туре группового этапа 9 октября албанцы сыграют с итальянцами, израильтяне - с испанцами, а сборная Лихтенштейна наведается в гости к македонцам.

Группа D

Досрочно выйти на чемпионат мира в пятницу могла сборная Сербии, однако потерпела поражение в Вене от лишенных турнирной мотивации австрийцев (2:3). Валлийцы в Тбилиси победили грузинскую команду (1:0), а ирландцы в Дублине обыграли молдавскую сборную (2:0).

Сейчас у Сербии 18 очков, у Уэльса - 17, у Ирландии - 16, у Австрии - 12, у Грузии - 5, у Молдавии - 2. В заключительном туре сербы в Белграде сыграют с грузинами, валлийцы в Кардиффе схлестнутся с ирландцами, а молдаване в Кишиневе встретятся с австрийцами. Для попадания на ЧМ-2018 сербской сборной нужна победа.

В последние годы сербская команда, несмотря на богатые традиции югославского футбола, в крупных турнирах играет редко. Первый матч сборной Югославии после распада СФРЮ прошел в 1992 году. С февраля 2003 года команда называлась сборной Сербии и Черногории, а с июня 2006-го стала именоваться сборной Сербии. В чемпионатах мира она участвовала трижды (1998, 2006, 2010), не пройдя дальше 1/8 финала.

Группа I

Катастрофой обернулся для сборной Турции матч в Эскишехире с исландцами. Для сохранения шансов на выход в финальную часть чемпионата мира туркам была нужна только победа, но получилось наоборот - скандинавы разгромили соперника со счетом 3:0. Ниже второго места в группе I исландцы уже не опустятся.

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В активе сборной Исландии, занимающей в группе первое место, 19 очков. Далее следуют хорватская команда, не сумевшая в пятницу в Загребе победить финнов (1:1), и украинская, обыгравшая сборную Косова (2:0), у обоих в активе по 17 очков. На четвертом месте расположилась команда Турции (14 очков), которая пропустит четвертый чемпионат мира подряд, на пятом - команда Финляндии (8), на шестом - команда Косова (1).

9 октября в Киеве между сборными Украины и Хорватии состоится очная встреча. Если матч завершится вничью, то вторыми в группе I станут хорваты, поскольку ранее (24 марта) в домашнем матче победили украинскую команду (1:0), да и разница забитых и пропущенных мячей у них лучше. При этом ничья не станет гарантией выхода в стыковые матчи, вероятно, при таком раскладе сборная Хорватии будет худшей по набранным очкам среди команд, занявших в отборочных группах вторые позиции.

Сборные Украины и Хорватии сыграют друг с другом в решающем матче не в первый раз. Так, в 1997 году они бились в "стыках" за право выхода в финальную стадию чемпионата мира 1998 года во Франции. Встреча в Киеве завершилась вничью (1:1), в Загребе же сильнее оказались хорваты (2:0), через семь месяцев завоевавшие бронзу мирового первенства.

В других матчах 10-го тура, которые также пройдут 9 октября, исландцы в Рейкьявике примут команду Косова, а сборная Финляндии сразится с командой Турции.

Матчи субботы

Матчи отборочного цикла чемпионата мира в европейской зоне в субботу состоятся в группе А (Швеция - Люксембург, Болгария - Франция и Белоруссия - Нидерланды), группе B (Фарерские острова - Латвия, Андорра - Португалия и Швейцария - Венгрия) и группе H (Босния и Герцеговина - Бельгия, Гибралтар - Эстония и Кипр - Греция). Досрочно выйти в финальную часть чемпионата мира могут выйти сборные Франции и Швейцарии, хотя, учитывая низкий уровень противников их ближайших преследователей (шведов и португальцев соответственно), это маловероятно.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на- Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.

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